Iran. Scovate dal satellite fosse comuni per i morti da coronavirus

17.50 – In Iran l’infezione da coronavirus avrebbe un impatto molto più drammatico da quello che il governo di Teheran vuole far credere al mondo. E’ quanto scrive il Washington Post pubblicando foto fatte dal satellite di fosse comuni probabilmente servite per seppellire i morti scaturiti dalla polmonite mortale causata dal nuovo coronavirus. Il luogo in questione, che in base ai dati in mano agli americani, sarebbe grande quanto 2 campi da calcio, è a Behesht-e Masoumeh nella provincia di Qom, 80 km a sud della capitale iraniana. Secondo il quotidiano statunitense vi sarebbero già stati seppelliti oltre 250 cadaveri. I morti per il covid-19 sarebbero quindi molto di più dei 514 dichiarati oggi dall’Iran e l’infezione nel paese risulterebbe presente da diversi mesi addietro.

FMP