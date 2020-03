La Spezia, incendio nella sede dell’ENEA a Lerici

Nella serata del 12 Marzo un incendio si è sviluppato al pian terreno dello stabile dove ha sede l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), in località Santa Teresa a Lerici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due mezzi e cinque unità operative dal distaccamento di Sarzana, e due squadre dalla Sede Centrale con sette unità operative e altri due mezzi. L’incendio, estinto a mezzo di acqua erogata a media pressione, aveva sviluppato un denso fumo nero poi dispeso con l’utilizzo di motoventilatori. Successivamente si è passati alle operazioni di bonifica. Non si segnalano feriti. Sul posto presente anche personale dell’Arma dei Carabinieri.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64047