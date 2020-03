Von Der Leyen: Europa pronta ad aiutare l’Italia

17.00 – Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione dell’Unione Europea, tenta di mettere una “pezza” alle dichiarazioni fatte ieri dalla collega Christine Lagarde (che hanno avuto pesanti ripercussioni negative sulle borse di tutto il mondo), facendo sapere che l’Europa è pronta a dare massima flessibilità sugli aiuti di Stato e all’interno del Patto di Stabilità. “Siamo pronti ad aiutare l’Italia con tutto quello di cui ha bisogno. In questo momento è colpita severamente dal virus. Il prossimo potrebbe essere un altro Stato membro”, queste le parole della Von Der Leyen. La dichiarazione arriva dopo che in mattinata anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, si era “lamentato” della poca collaborazione avuta dall’Europa in un momento così delicato ed nei confronti di un problema, quello dell’infezione da covid-19, che ben presto potrebbe essere grave in tutta l’Unione Europea.

