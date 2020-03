Appello dei biologi calabresi sulla battaglia contro il coronavirus

I biologi calabrese, come del resto quelli italiani, sono impegnati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. È grazie al loro lavoro se, ogni giorno, stiamo cercando tutti insieme di fare un passo avanti verso la cura di questo virus che sta cambiando la vita del nostro Paese e dell’umanità in generale. Anche in Calabria, il lavoro dei biologi è costante e senza sosta. Le tre associazioni calabresi di categoria Biologi senza frontiere, guidata da Giovanni Misasi; Associazione scientifica biologi calabresi, presidente Ennio Avolio e Associazione italiana biologi con Domenico Laurendi, lanciano un messaggio ai colleghi e alla popolazione per unirsi nella battaglia contro il Covid-19 che si può riassumere con gli slogan #noiinsiemecontrocovid19; #noisiamobiologi e #turestaacasa. Il messaggio delle tre associazioni, oltre a sensibilizzare le popolazioni, vuole fare in modo che la gente capisca quando il lavoro dei biologi sia costante negli ospedali e nei centri di ricerca per trovare il vaccino contro il Coronavirus. È grazie ai biologi che si può attuare un serio sistema di prevenzione.