Cina. Guariti l’81% dei pazienti trattati

In Cina il bollettino del nuovo coronavirus di ieri riporta: 13 morti ed 11 nuovi contagiati, tutti i pazienti e le vittime in questione sono state nella regione dell’Hubei. Ci sarebbero però, sempre in base alle informazioni fornite dal Governo di Pechino, 17 nuovi casi sospetti. Le buone notizie in Cina riguardano le dimissioni dagli ospedali che sono 1.430 ed in forte diminuzione sono anche i degenti in condizioni critiche che sono adesso “solo” 3.610, che si aggiungono al totale di 12.094 di pazienti che stanno seguendo un trattamento sanitario. I decessi in tutta la Cina sono 3.189, i guariti in totale sono 65.541 oltre l’81% dei curati. Rainews24 riporta anche di una telefonata del Presidente cinese, Xi Jinping, a Sergio Mattarella, per esprimere solidarietà relativamente al momento difficile che sta attraversando l’Italia.

