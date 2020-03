(DIRE) Roma, 14 mar. – I malati di coronavirus in Italia sono 17.750, 2.795 in piu’ di ieri. Il numero complessivo dei contagiati comprese le vittime e i guariti e’ di 21.157. In Italia sono guarite da coronavirus 1.966 persone. 527 persone in piu’ di ieri. Centossettantacinque persone sono morte tra ieri e oggi per coronavirus. Lo dice il capo della protezione civile Angelo Borrelli. I moti in totale salgono a 1441. (Rai/ Dire)