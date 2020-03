Coronavirus.Roma, chiusi Parchi e Ville

0840 – Virginia Raggi, Sindaco di Roma, ha firmato l’ordinanza per la chiusura di parchi e ville storiche della Capitale. La motivazione che ha spinto il Campidoglio alla chiusura totale è da collegare al contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al contagio di covid-19 in modo da evitare ogni ulteriore possibile occasione di concentrazione di persone. Visti i comportamenti degli ultimi giorni. L’ordinanza comunale per Roma sarà valida sino al 25 di Marzo. Da quest’ultima sono esclusi i parchi non recintati e le aree libere, per esempio Villa Borghese, dove per evitare la riunione inavvertita di persone, saranno presenti più agenti della polizia locale. Gli operatori verificheranno il corretto adeguamento dei fruitori al Decreto della Presidenza del Consiglio emesso l’11 Marzo.

FMP