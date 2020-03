Milano, droga:Arrestate, in 2 diversi momenti, 2 persone per spaccio e ne indaga altre 2 per favoreggiamento e inottemperanza al Decreto PCDM

Prosegue a Milano, nei giorni di emergenza sanitaria Covid-19, l’ordinaria attività della Polizia di Stato di contrasto ai reati. In particolare gli agenti della Squadra Mobile nei giorni scorsi, in due diverse circostanze, hanno arrestato 2 persone per detenzione e spaccio di stupefacenti ed indagato in stato di libertà altre due persone, una per favoreggiamento e un’altra per l’inottemperanza all’art.650 c.p. In particolare, Giovedì sera, gli agenti della Squadra Mobile durante un servizio di controllo del territorio, in viale Jenner, hanno notato un uomo di 28 anni che attendeva sul marciapiede, guardandosi attorno con fare sospetto. Dopo pochi minuti è arrivata un’auto con a bordo un ragazzo di 19 anni ed una ragazza di 18. I poliziotti hanno notato che il 28enne si avvicinava all’auto e cedeva qualcosa al 19enne.

Quindi gli agenti hanno perquisito il 28enne trovandolo in possesso di 0.4 grammi di cocaina, mentre gli altri due ragazzi che si stavano allontanando con la propria auto sono stati raggiunti e fermati da un altro equipaggio. A seguito della perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 9 involucri di cocaina per un peso complessivo di 3.7 grammi. All’interno dell’abitazione del 19enne sono stati trovati altri 8.4 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il ragazzo sorpreso a cedere la sostanza è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga ed indagato per l’inottemperanza all’art.650 c.p., in relazione alla violazione delle note misure del Decreto PCDM. Anche alla ragazza è stata contestata la violazione dell’art.650 c.p. Entrambi infatti hanno raggiunto il territorio di Milano provenienti da altri comuni dell’hinterland milanese dove sono residenti e dimorano.

Il 28enne, invece, è stato segnalato sul posto al Prefetto di Milano ai sensi dell’art.75 Dpr 309/90 in quanto assuntore di sostanza stupefacenti. Venerdì pomeriggio, invece, sempre i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 38 anni per detenzione e spaccio di droga ed indagato in stato di libertà un ragazzo italiano di 22 anni. I poliziotti, transitando in via Bezzecca, hanno notato i due all’interno di una macchina mentre contavano delle banconote e si guardavano attorno con fare sospetto. I poliziotti decidono quindi di effettuare un controllo, trovando addosso al 38enne 2.4 grammi di marijuana e circa 600 euro in banconote di diverso taglio. All’interno della sua abitazione sono stati trovati e sequestrati altri 155 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

