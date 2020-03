Milano: fotografa uno spinello usando come sfondo la targa identificativa del III Reparto Mobile della Polizia di Stato di Milano. La Polizia di Stato lo indaga per oltraggio a Pubblica Autorità

Sabato pomeriggio un ragazzo di 25 anni ha scattato una foto con il proprio smartphone ad una sigaretta artigianale, contenente hashish, con l’insegna del III Reparto Mobile sullo sfondo. I poliziotti in servizio presso il corpo di guardia hanno immediatamente fermato il ragazzo ed allertato i colleghi delle volanti del Commissariato Greco Turro i quali lo hanno indagato in stato di libertà per oltraggio a Pubblica Autorità e sanzionato amministrativamente per detenzione di droga, perché trovato in possesso di 3 grammi di hashish.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e6e15e026eef733641197