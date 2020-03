Avellino. Parrucchiere lavorava con la serranda abbassata: denunciate 3 persone

Un uomo di 63 anni, titolare di una salone di parrucchiere, e due donne, una 58 enne ed una 45enne, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il mancato rispetto dei provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del contagio da Covid 19. Durante i controlli del territorio gli Agenti del Commissariato di Lauro hanno constatato l’apertura di un coiffeur della zona. Il titolare, sebbene non potesse farlo, consentiva, in maniera alternata, l’ingresso nel salone di clienti.: li faceva accomodare all’interno del salone ed abbassava poi la saracinesca per non destare sospetti. I poliziotti sono entrati nel locale ed hanno proceduto immediatamente alla chiusura del negozio. Il 63enne è stato denunciato e a suo carico è stata altresì avviata la procedura per la sospensione dell’attività commerciale. Analoghe denunce sono state eseguite sia nei confronti della 58enne che a carico della 45enne, trovate all’interno del locale e quindi incuranti delle disposizioni.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Avellino/articolo/8965e6f2f33b83ab935744878