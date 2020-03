(DIRE) Roma, 16 Mar. – “Sono 2470 i nuovi casi positivi, e’ un numero al ribasso anche se non sono presenti i dati di Puglia e provincia di Trento. Ma il trend e’ al ribasso. Il totale dei positivi attuale e’ 23.073. Oggi ci sono 349 morti, 19 in meno di ieri. Sono 414 i guariti, un numero piu’ elevato di ieri, per un totale di 2749. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza. (Sor/Dire)