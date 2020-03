Coronavirus. Gelmini: Governo faccia presto, Paese attende risposte

(DIRE) Roma, 16 Mar. – “A mezzogiorno di Lunedì 16 Marzo, dopo numerosi rinvii del Consiglio dei Ministri, il decreto economico per l’emergenza coronavirus, ancora non c’è. E già di per se questo dice molto: da inizio febbraio abbiamo chiesto al Governo di pensare alle conseguenze sistemiche della crisi e, nel giorno delle scadenze fiscali – al momento rinviate a mezzo comunicato stampa – ancora non si hanno certezze. Non vogliamo fare polemica, attenderemo il testo definitivo: nelle bozze che circolano ci sono misure corrette e molte omissioni. Allo stato lo stanziamento per gli autonomi è decisamente insufficiente, così come manca quel riconoscimento al personale medico e paramedico che Forza Italia ha chiesto a gran voce. Per le locazioni commerciali la misura è completamente sbagliata e inutile, mentre si è agito con eccessiva timidezza sul fronte del rinvio delle scadenze fiscali. Tuttavia ora è necessario fare presto: il Paese attende risposte. Per fare bene ci batteremo costruttivamente in Parlamento”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire)