La BCC di Cittanova dona all’Ospedale di Polistena un ventilatore per la respirazione assistita

La Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, accogliendo l’invito degli Enti locali e delle Comunità Territoriali competenti, grazie anche al sentito coinvolgimento dell’intera Governance della Banca (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, e Comitato dei Probiviri) e di tutto il Personale Dipendente, intende dare il proprio contributo nel promuovere comportamenti responsabili, oltre che nel sostenere moralmente il personale sanitario che sta fronteggiando l’emergenza Covid-19 con grande professionalità e disponibilità.

Ed a tale proposito e con il fattivo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto la propria “mission” tesa a supportare economicamente le diverse iniziative del territorio di riferimento in cui opera, la Banca ha deciso di donare all’Ospedale “Maria degli Ungheresi” di Polistena l’importo necessario per l’acquisto di un ventilatore per la respirazione assistita, nell’assoluta convinzione che solo facendo ‘squadra’ e sostenendosi reciprocamente, è possibile superare tali momenti di difficoltà. Nello specifico, essendo le strutture ospedaliere del territorio quelle maggiormente esposte a rischi dovuti a carenze di materiali e di attrezzature specialistiche necessarie per contrastare quest’epidemia particolarmente aggressiva, si ritiene che quanto deciso dal board della Banca possa sicuramente contribuire a fornire un sensibile miglioramento delle attività assistenziali per la cura dei pazienti e per il potenziamento delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari (medici ed infermieri), ai quali va tutto il nostro più sentito ringraziamento.