Alle ore 7:30 del 16 Marzo, una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Robbio è intervenuta sulla SS 596 dir tra Candia Lomellina e Cozzo per il ribaltamento di un autocarro che trasportava cibo per animali. Il traffico è stato limitato ad una sola corsia per permettere le operazioni di soccorso: la messa in sicurezza del mezzo e la pulizia della sede stradale.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64073