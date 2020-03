Reggio Calabria, resoconto Consiglio Metropolitano di quest’oggi

Quella di oggi pomeriggio è stata una seduta di Consiglio Metropolitano che ha particolarmente risentito del clima dovuto all’emergenza coronavirus. L’aula, presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha rivolto un caloroso abbraccio al sindaco di Montebello Jonico, Ugo Suraci – che in queste ore ha annunciato il proprio contagio – ed un pensiero, accompagnato da sentimenti di cordoglio nei confronti della famiglia, è andato a Domenico Crea, la prima vittima calabrese del virus.

Sulle azioni da intraprendere proprio per contenere la diffusione della malattia, il vicesindaco Riccardo Mauro ha presentato due richieste alla Governatrice Jole Santelli (ampio resoconto in un altro comunicato stampa, ndr) approvate all’unanimità. E l’unanimità dell’aula di Palazzo Alvaro ha anche dato il via libera allo Schema di Bilancio col contestuale inserimento di due emendamenti. Il primo riguarda l’inserimento di 1,8 milioni di euro per la tutela e la difesa della costa di Favazzina, la piccola frazione del Comune di Scilla pesantemente colpita dalle mareggiate dei mesi scorsi.

La seconda proposta, invece, da mandato al dirigente del settore Finanza, Enzo Cuzzola, di individuare ulteriori somme – oltre i 100 mila euro già annunciati dal sindaco Falcomatà e che serviranno all’acquisto di macchinari elettromedicali per gli ospedali di Reggio Calabria, Polistena e Locri in piena emergenza coronavirus – da destinare all’acquisto di altre attrezzature sanitarie e Dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc..), utili a facilitare il lavoro dei sanitari e del personale dell’Ente impegnato a lavorare costantemente in strada ed a contatto con il pubblico, andando pure incontro alle necessità di persone a rischio, anziani e coloro i quali non sono nelle condizioni di potersi dotare di questi importanti strumenti di prevenzione.

Infine, l’ok dell’unanimità del Consiglio metropolitano è andato anche al Documento unico di programmazione.