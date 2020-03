(DIRE) Roma, 17 Mar. – “Al via Giovedi’ un ampio studio di fase II su tocilizumab per valutare rapidamente il possibile impatto del farmaco”. Lo dice il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, in conferenza sul coronavirus. “Saranno coinvolti 330 pazienti, i dati preliminari sono promettenti”, aggiunge. (Sor/Dire)