(DIRE) Roma, 17 Mar. – “Ci sono 2989 casi in piu’ di soggetti positivi, per un totale di 26,062. Da ieri registriamo 345 deceduti, per un totale di 2503 e 192 guariti in piu’, per un totale di 2.941. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza sul Coronavirus. (Sor/Dire)