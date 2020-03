(DIRE) Roma, 17 Mar. – “Bene fondo di garanzia da 1,2 mld per le piccole e medie imprese, fortemente voluto da Forza Italia. Ma versamenti ritenute non vanno solo sospesi per qualche mese, vanno completamente cancellati. Le Pmi che non fatturano in questo periodo non devono pagare tasse. Governo sveglia”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Ran/Dire)