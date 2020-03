Coronavirus. Tunisia “blindata”: chiuse frontiere e spazio aereo

Da domani solo commerci e rimpatri, giornata lavorativa a 5 ore

(DIRE) Roma, 17 Mar. – In Tunisia i casi di Coronavirus salgono a 24, cosi’ le autorita’ hanno stabilito a partire da domani la chiusura dei confini terrestri, marittimi e dello spazio aereo. La misura, volta a contenere il diffondersi del virus, segue di tre giorni il “coprifuoco” a partire dalle 16, che vieta ai cittadini di uscire di casa per ragioni non strettamente necessarie o di lavoro. L’orario lavorativo e’ stato inoltre ridotto a cinque ore giornaliere per decongestionare il trasporto pubblico. Il blocco totale ai collegamenti che scattera’ domani, come chiariscono le autorita’, non riguardera’ il traffico di merci, mentre Tunisi garantisce deroghe per i rimpatri degli stranieri. (Alf/Dire)