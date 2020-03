(DIRE) Roma, 18 Mar. – “Ci sono 2.648 casi positivi in piu’, questa settimana il trend e’ stato sostanzialmente stazionario, per un totale di 28.710 casi. Sono 2.257 i pazienti in terapia intensiva. Sono 475 i morti da ieri. Ci sono stati 1084 guariti nelle ultime ventiquattro ore, per un totale di 4025: +37% rispetto a ieri. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, nella conferenza stampa di aggiornamento sul coronavirus. (Sor/Dire)