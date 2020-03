(DIRE) Roma, 18 Mar. – La comorbilita’, la coesistenza di piu’ patologie diverse in uno stesso individuo, e’ uno “degli elementi importanti” che si riscontra nelle persone che sono decedute, ribadisce il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’ Silvio Brusaferro, in conferenza stampa nella sede della Protezione civile. Tra le persone decedute “il 48,5 per cento ha tre o piu’ patologie, il 25,6% ne ha due, il 25,1% ha una patologia, mentre solo lo 0,8% ha zero patologie”. (Rai/ Dire)