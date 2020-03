Ecco il Decreto “Cura Italia” varato dal Governo Conte

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto Legge scritto dal Governo Conte bis, per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’epidemia di covid-19 del nuovo cornoavirus che sta flagellando il nostro Paese e l’intera Europa. L’OMS ha già dichiarato lo stato di pandemia in relazione alla diffusione dell’infezione. Il provvedimento realizzato dal Governo, pubblicato su un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale quindi divenuto attuativo, è formato da 127 inerenti alle “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese”. Non vi sono al momento novità per quanto riguarda le date dello svolgimento delle elezioni regionali e comunali. Viene rinviato il Referendum Costituzionale per il taglio dei Parlamentari, potrebbe essere slittato a Settembre 2020. Tra i provvedimenti sarà consentita emissione dei titoli di Stato per un importo che arriverà sino a 25 miliardi di euro. Un altro provvedimento riguarda l’equiparazione dell’assenza per quarantena alla malattia, già prevista per il settore pubblico, anche per il settore privato ed ancora il Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo”. Tutte novità comprese nel maxi-decreto appena sotto cliccando sul link è possibile scaricare il Decreto del Governo direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

FMP