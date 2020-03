Quindici (Av), controlli: sorpresi in cantiere operai che percepivano Reddito di Cittadinanza, 7 denunce

Comando Provinciale di Avellino – Quindici (Av) , 18/03/2020 09:39

All’esito di accertamenti conseguenti all’accesso ispettivo eseguito presso un cantiere di Quindici, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni di norme antinfortunistiche e di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza. Nello specifico, i Carabinieri accertavano che i predetti, in concorso tra loro, avevano proceduto alla realizzazione di lavori edili in difformità e privi delle prescritte autorizzazioni. I successivi accertamenti consentivano altresì di appurare che due operai, non regolarmente assunti dall’impresa edile, avevano omesso la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio al fine di percepire il beneficio del reddito di cittadinanza.