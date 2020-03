Bari. Droga, 22enne extracomunitario arrestato dalla Polizia. Sequestrati 683 gr di marijuana

Un giovane di 22 anni, cittadino extracomunitario originario del Gambia ed irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda mattinata di ieri, al quartiere Libertà, i poliziotti della Squadra Volante – impiegati nei servizi di controllo del territorio – hanno notato un cittadino extracomunitario che si aggirava per le vie della città a bordo di una bicicletta; i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a controllo e questi, accortosi del loro arrivo, ha tentato di guadagnare la fuga ma è stato prontamente raggiunto e bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 683 grammi di marijuana, custodita all’interno di uno zaino che portava sulle spalle.

Il giovane è stato arrestato, denunciato per la violazione al combinato disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020 e condotto presso il carcere di Bari; la bicicletta, la sostanza stupefacente ed un coltellino multiuso, anch’esso custodito nello zaino, sono stati sequestrati. Sempre al quartiere Libertà, ieri mattina, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno denunciato una 42enne pregiudicata; la donna circolava per le vie della città a bordo di una Vespa e non si è fermata all’alt imposto dagli agenti. E’ stata bloccata dopo un inseguimento e denunciata per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e violazione al combinato disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020. La donna è stata anche sanzionata per diverse infrazioni al codice della strada ed il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Bari/articolo/15715e734595e5537411543462