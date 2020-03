Coronavirus. Calabria: 40 nuove persone positive: in totale sono 169

Quarantena volontaria per 5.590. Rientri registrati sfiorano quota 10.000

Reggio Calabria, 19 Mar. – Salgono a 169 i calabresi risultati positivi al test del nuovo coronavirus, un dato in aumento con i 40 nuovi pazienti registrati oggi. A fronte di 1.769 tamponi effettuati dall’avvio dell’emergenza Covid-19 le persone negative sono 1.600. Sul territorio i casi di positivita’, comunicati dal bollettino della Regione Calabria, sono cosi’ distribuiti: Catanzaro: 14 in reparto, 5 in rianimazione, 17 in isolamento domiciliare; Cosenza: 24 in reparto, 4 in rianimazione, 7 in isolamento domiciliare, 1 deceduto; Reggio Calabria: 16 in reparto, 4 in rianimazione, 34 in isolamento domiciliare, 2 guariti, 1 deceduto; Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; Crotone: 6 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 5.590. Reggio Calabria e’ la provincia con il numero piu’ alto: 2.794. Per quanto riguarda le altre, questi sono i numeri: Cosenza 1.270; Crotone: 386; Catanzaro 550; Vibo Valentia 590. Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9.383. (Mav/Dire)