Coronavirus. Fontana: Militari in Lombardia e meno volte al market

‘Una o due volte a settimana la spesa, non è un diversivo’

(DIRE) Milano, 19 Mar. – “Con il ministro Boccia stiamo studiando altre misure ma soprattutto chiedero’ formalmente che il programma ‘Strade Sicure’, con i militari in strada, sia esteso a tutta la Lombardia. Non e’ uno scherzo ne’ una vacanza, ma e’ una guerra”. Lo sottolinea il presidente lombardo Attilio Fontana, ospite in collegamento durante la trasmissione tv Pomeriggio Cinque. E in una guerra, come sottolinea il governatore, “si hanno restrizioni molto maggiori, mentre noi le chiediamo limitate”. Non solo, ma Fontana rincara: “La spesa si va a fare una o due volte alla settimana e non puo’ essere un diversivo quotidiano”.

