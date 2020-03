Coronavirus. In Sardegna nasce fabbrica per fare mascherine

Azienda materassi riconverte parte della produzione industriale

(DIRE) Cagliari, 19 Mar. – Nasce in Sardegna una fabbrica di mascherine per fronteggiare la diffusione del coronavirus. O meglio, un’azienda di materassi di Bonorva, in Provincia di Sassari, ha deciso di riconvertire parte della sua produzione per realizzare i presidi protettivi. Ad annunciarlo e’ l’ex consigliere regionale del Partito dei sardi, Gianfranco Congiu.

“Ormai e’ ufficiale- scrive-. Non mi viene altro in mente se non ringraziare la Pietri srl-Il Ghiro materassi di Bonorva, azienda leader in Sardegna, per aver scelto di dedicare una parte della loro produzione industriale alla realizzazione di mascherine protettive contro il coronavirus. Da oggi la Sardegna ha un’arma in piu’ per combattere l’epidemia. Lo dovevamo a tutti coloro che sono esposti al rischio di contagio, ai sanitari che si battono giornalmente per difendere la nostra salute, a chi si e’ ammalato e lotta per sopravvivere, a chi non ce l’ha fatta. Complimenti ai fratelli Pietri per il coraggio. Questa e’ la Sardegna che ci piace”. (Api/ Dire)