Coronavirus. UE: nuovi voli per rimpatriare cittadini europei

(DIRE) Bruxelles, 19 Mar. – Continuano gli sforzi per aiutare gli Stati membri a far rimpatriare i propri cittadini bloccati all’estero a causa dell’emergenza coronavirus. Lo si legge in una nota della Commissione europea. La Germania ha organizzato 13 voli per rimpatriare cittadini Ue provenienti da Marocco, Egitto, Filippine, Tunisia e Argentina, il cui costo e’ coperto dalla Commissione europea per il 75%. Oltre ai due voli austriaci partiti questa settimana, da quando e’ iniziata l’emergenza ad oggi sono piu’ di mille i cittadini europei che hanno fatto ritorno da Wuhan, Giappone, Oakland e Marocco. Sia l’Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza Joseph Borrell che Janez Lenarcic, commissario europeo per la Gestione della crisi, stanno collaborando per organizzare e sostenere gli sforzi per il rimpatrio. (Pis/Dire)