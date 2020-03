Cuneo. Operazione Ramo Secco: Sequestrati oltre 6 kg di marijuana, 30 gr di cocaina e migliaia di €

La Squadra Mobile della Questura di Cuneo, nella giornata del 13 Marzo c.a., ha concluso una delicata indagine denominata “RAMO SECCO” con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti. L’attività ha origine nell’ambito del progetto “scuole sicure” voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza volto a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani nei pressi e all’interno degli istituti scolastici. Nell’ambito di tale progettualità infatti, il giorno 3 aprile 2019, personale della Squadra Mobile di Cuneo e del Reparto Cinofili di Torino procedeva ad effettuare un controllo congiunto presso un istituto scolastico secondario della provincia cuneese.

Tale controllo permetteva ai poliziotti, agevolati dall’infallibile olfatto del pastore tedesco della Polizia di Stato “OKA”, addestrato proprio per ricercare lo stupefacente, di indagare in stato di libertà S.L. di anni 19 perché veniva trovato in possesso di un bilancino di precisione con evidenti tracce di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un quantitativo esiguo di marijuana e un ramoscello della pianta di cannabis (da qui il nome dell’operazione). D’intesa con la Procura di Asti veniva avviata un’intesa attività d’indagine che, tramite metodi d’indagine tradizionali e tecnici, permetteva agli investigatori di ricostruire una rete di soggetti dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana soprattutto tra i più giovani e negli istituti scolastici.

L’attività, durata mesi 7 ha complessivamente permesso di arrestare in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio due soggetti tali S.M (di anni 25, soggetto incensurato) e C.G. ( di anni 35 e con numerosissimi precedenti penali e di polizia già sottoposto, al momento dell’arresto, alla misura cautelare degli arresti domiciliari sempre per reati in materia di stupefacenti) entrambi gravitanti sul torinese ; all’esecuzione, nella giornata del 13 marzo c.a, della misura cautelare in carcere nei confronti di C.S.( di anni 21, soggetto incensurato), individuo su cui la Squadra Mobile di Cuneo ha raccolto gravi indizi di colpevolezza, in correità con gli altri due soggetti, per la detenzione e spaccio di un rilevante quantitativo di marijuana e, infine, alla denuncia in stato di libertà del precitato ragazzo S.L grazie al quale è stato avviato il procedimento iniziate le indagini e di A. L.F ( classe 88’) .

Sempre nell’ambito dell’Operazione “RAMO SECCO” sono stati sequestrati: oltre 6 kg di marijuana, 30 grammi di cocaina, migliaia di euro ritenuti provento della fiorente attività di spaccio nonchè materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’operazione “RAMO SECCO”, partita dal sequestro di un ramoscello di pianta di cannabis, grazie alla perseveranza e intuito degli investigatori, abilmente coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, ha permesso di ricostruire una fitta rete di spaccio sviluppatesi tra l’astigiano e il torinese con clienti finali soggetti molto giovani e frequentatori di istituti scolastici.