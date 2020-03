Hermes Servizi Metropolitani aggiorna il suo procedimento di riorganizzazione per emergenza sanitaria

Hermes Servizi Metropolitani, in continuità con le misure già adottate per contrastare/contenere il COVID-19 e per meglio tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti presenti nei locali, ha aggiornato il suo procedimento di riorganizzazione.

Grazie alla rapida attivazione dello smart working, la società continua la sua attività volta a garantire i servizi ai contribuenti che già da qualche giorno possono beneficiare del potenziamento relativo ai canali di comunicazione di Hermes: