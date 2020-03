Coronavirus. Meloni: Parlamento sia unità di crisi, non può restare chiuso

(DIRE) Roma, 23 Mar. – “Sono due le grandi questioni oggetto del confronto tra Fratelli d’Italia e le opposizioni e il presidente del Consiglio Conte. Quella sanitaria: e’ incredibile che ancora oggi non ci siano abbastanza mascherine, non si facciano abbastanza tamponi, i medici che sono la prima fila continuino ad essere contagiati. Su questo intendiamo chiedere conto al governo. E poi le esigenze economiche. Serviranno moltissimi soldi da immettere nel sistema per mettere in sicurezza le nostre imprese e i nostri lavoratori, per dare certezze alle famiglie italiane. Fratelli d’Italia e’ disponibile a fare la sua parte, come dall’inizio ma chiediamo di essere coinvolti e chiediamo di lavorare”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, in un video girato davanti al portone chiuso di Montecitorio e pubblicato su Facebook. Per Meloni “la situazione del Parlamento italiano di fronte ad un’emergenza come quella del coronavirus non puo’ essere questa. Non puo’ essere un palazzo chiuso e sbarrato agli occhi dei suoi cittadini. Noi chiediamo che il Parlamento diventi un’unita’ di crisi nella quale poter lavorare quotidianamente, mettere insieme le energie migliori, fare proposte e dare risposte agli italiani. Di questo parleremo con Conte”. (Anb/ Dire)