Coronavirus. Ordinanza o DPCM in Lombardia? Fontana scrive alla Lamorgese

Consulenza legale favorevole a testo della Regione, ” Ma no a conflitti”

(DIRE) Milano, 23 Mar. – Il Presidente lombardo Attilio Fontana rende noto di aver già chiesto consulenza legale per capire quale tra i due provvedimenti, tra quello lombardo e quello nazionale, debba essere adottato sul territorio. “La risposta che mi e’ stata data e’ che deve prevalere l’ordinanza regionale”, evidenzia il governatore, ma “siccome ritengo che in una situazione come questa non si debba creare alcun tipo di conflitto ho mandato una nota formale alla ministra Lamorgese, con cui mi sono sentito, in cui chiedo che il ministero ci dia il suo parere e ci dica formalmente se si debba applicare la mia ordinanza o se si debba applicare il dpcm”. Questo evidentemente perche’, come spiega il presidente lombardo, “i nostri cittadini hanno bisogno di avere un po’ di certezze”, ribadendo come nell’ordinanza lombarda ci siano sicuramente “delle limitazioni maggiori rispetto al provvedimento preso da Roma”.

(Nim/ Dire) 14:21 23-03-20