Coronavirus. Calabria, 11 decessi e 319 persone positive

In quarantena sono 6.952 . Effettuati 3.546 tamponi

(DIRE) Reggio Calabria, 24 Mar. – In Calabria salgono a 11 le vittime fra coloro che hanno contratto il nuovo coronavirus. Il dato e’ stato confermato dalla Regione Calabria nel bollettino giornaliero comunicato alla Protezione civile. Nel computo complessivo ad oggi sono stati effettuati 3.546 tamponi. Le persone risultate positive al Covid-19 sono 319: rispetto a ieri sono 27 i nuovi casi di positivita’. I tamponi con esito negativo complessivamente sono 3.227.

Territorialmente i casi positivi sono cosi’ distribuiti: Catanzaro: 9 in reparto, 12 in rianimazione, 43 in isolamento domiciliare; Cosenza: 35 in reparto, 3 in rianimazione, 39 in isolamento domiciliare, 5 deceduti; Reggio Calabria si conferma il territorio numericamente piu’ colpito con 98 casi: 24 in reparto, 5 in rianimazione, 59 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 5 deceduti; Vibo Valentia: 2 in reparto, 1 in rianimazione, 15 in isolamento domiciliare; Crotone: 18 in reparto, 39 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. Questa la ripartizione per provincia delle 6.952 persone in quarantena volontaria. Cosenza: 1.344; Crotone: 699; Catanzaro: 716; Vibo Valentia: 796; Reggio Calabria: 3.397. Nel conteggio dei ricoveri sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. Il quinto decesso, avvenuto a Reggio Calabria, non e’ nel novero di quelli comunicati questo pomeriggio alla Protezione civile nazionale. Sono 11.400 le persone rientrate in Calabria nelle ultime settimane dalle regioni del nord, da quando il governo ha emanato la prima ordinanza per contrastare la diffusione del Covid-19, e che si sono registrate sul portale della Regione. (Mav/Dire)