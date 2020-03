Coronavirus. Cina, Hubei esce da isolamento: Wuhan da 8 Aprile

(DIRE) Roma, 24 Mar. – Via le restrizioni a Wuhan, la capitale di Hubei primo focolaio dell’epidemia di coronavirus, a partire dall’8 Aprile: lo ha annunciato oggi il governo della provincia cinese. Limitazioni agli spostamenti e chiusura delle attivita’ non essenziali nella citta’ sono in vigore dal 23 gennaio. Secondo fonti di stampa concordanti, a Wuhan alcuni posti di blocco stradali sono gia’ stati rimossi e automobili private sono tornate a circolare. La metropolitana resta chiusa ma sono cominciati interventi di sanificazione dei treni. Dall’8 aprile i residenti potranno essere autorizzati a lasciare la citta’. Chi desiderera’ recarsi a Wuhan potra’ farlo, con un permesso. Fuori citta’, nel resto della provincia di Hubei, le restrizioni saranno invece revocate domani. In base a dati diffusi oggi dalla Commissione sanitaria nazionale della Cina, i nuovi casi di contagio nel Paese sono stati 78. Uno anche a Wuhan, dopo che per cinque giorni in citta’ non ne era stato registrato alcuno. Delle 78 persone contagiate ben 74 sarebbero rientrate dall’estero. (Vig/Dire)