Coronavirus. Gelmini: Dopo emergenza serviranno provvedimenti straordinari

(DIRE) Roma, 24 Mar. – “L’Italia ce la fara’ perche’ abbiamo un sistema sanitario straordinario. Dobbiamo ringraziare, anche concretamente – dando loro un riconoscimento economico, che non sara’ mai sufficiente per il grande lavoro che stanno facendo -, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Studio 24”, su RaiNews24. “Il nostro sistema sanitario funziona, ci salvaguarda, e nonostante lo stress al quale e’ sottoposto sta dando risultati incredibili. Ce la faremo perche’ scattera’ l’orgoglio nazionale, l’orgoglio italiano, il saper agire dell’Italia nei momenti di difficolta’. Lo abbiamo dimostrato anche in altre drammatiche occasioni, e abbiamo trovato sempre le energie e le forze per ripartite. Il Coronavirus e’ un’emergenza straordinaria: deve diventare, una volta risolto il problema sanitario, un’opportunita’ per rilanciare il Paese. Per fare con coraggio quei provvedimenti – come la flat tax, come il pagamento dei debiti della Pa, come un grande piano sulle infrastrutture – che in tempi normali non si e’ mai avuto il coraggio di fare. L’emergenza ci imporra’ di intraprendere questa strada”. (Vid/ Dire)