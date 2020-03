Coronavirus. Musumeci: Oggi non sicuro stare in Sicilia per chi arriva

Governatore: “Fare i controlli a Villa San Giovanni”

(DIRE) Palermo, 24 Mar. – “Ad oggi, per chi viene da fuori, non e’ sicuro stare in Sicilia. Abbiamo il dovere di tenere sotto controllo cinque milioni di siciliani e non possiamo sapere se chi sbarca dalla Calabria sia portatore del virus”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a ‘Storie italiane’, su Rai1, parlando dei controlli sullo Stretto di Messina. “Il problema e’ concentrato a Villa San Giovanni – ha spiegato Musumeci – dove le auto non dovrebbero neanche arrivare. Da cinque o sei giorni e’ vietato entrare in Sicilia. A Villa San Giovanni i controlli vanno fatti in maniera seria e cosi’ non e’ stato fino a ieri. problema di ordine pubblico, non sappiamo chi entra in Sicilia”. Dopo il blocco degli spostamenti deciso dal ministero dell’Interno e il divieto di ingresso nell’Isola il governatore ha fatto scendere il numero delle corse dei traghetti da 22 a quattro “per consentire l’attraversamento soltanto a chi ha estrema necessita’”. Il governatore poi snocciola i numeri degli sbarchi a Messina: “Il 13 marzo erano transitate 2.700 persone mentre il 17 marzo, primo giorno del mio provvedimento, sono scese a 1.260”. (Sac/Dire)