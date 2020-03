Anche il Principe Carlo è risultato positivo al test del nuovo coronavirus. Il 72enne erede al trono d’Inghilterra, era già in isolamento con la moglie Cammilla (negativa al test) in una residenza in Scozia. Il Principe Carlo ha una sintomatologia lieve dovuta all’infezione ed è in buona salute, in base a quanto diffuso da all’informazione britannica.

