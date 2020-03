Blocco sullo Stretto. Siclari (FI): Reggio e Villa diventino zona rossa per evitare contagio da ingressi e proteste improvvise

L’appello arriva dal senatore forzista Marco Siclari che intravede in questa soluzione la possibilità di «scoraggiare chiunque volesse mettersi in viaggio da tutta Europa e dal centro nord Italia verso Reggio e Villa San Giovanni per giungere in Sicilia perché sapranno già di rimanere bloccati. In questo modo evitiamo ingressi ed improvvise proteste che possono mettere a rischio contagio i cittadini e le loro famiglie che rispettano le regole,

e a rischio anche le forze dell’ordine con le loro famiglie che vengono giustamente impegnate per contenere le eventuali proteste sottraendoli oltretutto al lavoro di monitoraggio e assistenza del territorio reggino», ha concluso il senatore azzurro.