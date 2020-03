Cina. Nessun caso nell’Hubei

Dopo due mesi di lock down la Cina pare abbia sconfitto il nuovo coronavirus nella zona del suo focolaio. La regione dell’Hubei oggi non ha fatto registrare nessun contagio. Almeno è quello che ha comunicato ufficialmente il Governo della Repubblica Popolare Cinese. Solo a Wuhan, la megalopoli, capoluogo della provincia in questione rimarranno alcune restrizioni relative al contenimento del Covid-19, sino all’8 Aprile. Pare che in Cina al momento come nuovi casi vi ci siano solamente contagi “importati”, 47 oggi, legati quindi al rientro nel paese di cinesi prima in all’estero.

FMP