Confermati per ora scioperi metalmeccanici oggi in Lombardia e Lazio

10.00 – Sono stati confermati per oggi gli scioperi dei metalmeccanici in Lombardia e Lazio è quanto riferiscono i sindacati categoria che sono nella fase di accordo con il Governo nazionale. In tarda mattinata, intorno alle ore 12.00, è previste un ulteriore incontro. Lo sciopero in atta riguardando l’industria metalmeccanica i cui comparti non sono stati chiusi, escluse solo le attività legate a quella ospedaliera e sanitaria e alla produzione di macchine per tali attività, come riporta l’agenzia di Rainews.

FMP