Coronavirus. 115mila denunciati dal primo lock down

In base ai dati forniti dal Viminale, ieri le Forze di Polizia hanno controllato 228.057 persone e ne hanno denunciate ben 8.310, con l’accusa di aver eluso le norme previste dal decreto sul nuovo coronavirus del Presidente del Consiglio italiano. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 89.845, denunciati 126 esercenti e sospese 13 attività. Complessivamente sono stati 1.151.202 esercizi commerciali e 2.506 le denunce. Sono complessivamente 2.472.925 le persone controllate dall’ 11 al 24 e sono state 110.626 le denunce per inottemperanza al Decreto, 2.541 invece per dichiarazioni false, in base ai dati forniti dal Governo.

FMP