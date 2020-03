Le modifiche introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti

È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL NUOVO MODULO DELL’AUTODICHIARAZIONE

fonte — https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione