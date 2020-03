(DIRE) Roma, 26 Mar. – “4.492 contagi in piu’, per un totale di 62.013. Sono 662 i morti da ieri e 999 i guariti, per un totale di 10.361”. Lo dice il coordinatore del comitato tecnico-scientifico della Protezione civile, Agostino Miozzo, in conferenza sul coronavirus. (Sor/Dire)