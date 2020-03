Genova. Manda la suocera all’ospedale. Arrestato

I poliziotti dell’U.P.G., ieri pomeriggio, hanno arrestato per lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a P.U., un cittadino rumeno di 36 anni pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Gli agenti, dopo le numerose richieste d’intervento pervenute al 112 circa una violenta lite in famiglia, hanno raggiunto l’appartamento segnalato in breve tempo interrompendo una violenta aggressione operata dall’uomo con calci e pugni ai danni della suocera, mentre si trovava a terra sanguinante davanti agli occhi terrorizzati della moglie e dei due figli minori. L’uomo, durante le fasi dell’arresto, ha riversato tutta la sua furia sui poliziotti, insultandoli, minacciandoli e colpendoli con forte resistenza. Non appena terminate le fasi più concitate, la donna è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale Villa Scassi in codice rosso con ferite multiple alla nuca. Tratto in arresto, il 36enne è stato allontanato dalla casa famigliare e associato al carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/8465e7c9941cb2dd745525281