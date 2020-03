Reggio Calabria C.M., all’ospedale di Melito Porto Salvo i lettini elettrici per il reparto Covid-19

Sono arrivati questa mattina, presso l’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, i dieci lettini elettrici destinati al reparto Covid-19. Le strumentazioni medicali sono la prima parte di un ordine più ampio che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha acquistato prelevando 120 mila euro dal fondo di riserva. Alla consegna delle nuove strumentazioni medicali, fondamentali per fronteggiare i danni causati dall’epidemia, erano presenti il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Riccardo Mauro che, nel corso del sopralluogo, si sono soffermati col personale sanitario per recepire informazioni utili a sostenere ulteriormente il grande lavoro messo in campo da medici, infermieri ed operatori sociosanitari in questi giorni di assoluta emergenza. L’acquisto del materiale elettromedicale è stato concordato con i tecnici del Grande ospedale metropolitano e dell’Azienda Sanitaria Provinciale che stabiliranno come distribuire le varie strumentazioni in base alle necessità dei diversi nosocomi sparsi sul territorio. Oltre ai dieci lettini, infatti, in base ai tempi di consegna, nei prossimi giorni arriveranno anche cento saturimetri a dito e sei palmari, cento caschetti “Cpap”, venti termometri digitali e dieci misuratori di pressione a distanza, tre ventilatori polmonari per postazione fissa ed altrettanti per assistenza mobile (elicotteri, ambulanze, etc.).