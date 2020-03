Coronavirus. A Reggio Calabria al via test a personale sanitario

Estesi da labotatorio ASP. In programma apertura per altre categorie

(DIRE) Reggio Calabria, 27 Mar. – “Il laboratorio di analisi di via Willermin ha esteso i tamponi alle prime categorie piu’ a rischio, ovvero medici ed infermieri. Si procedera’, poi, con i ricercatori ed i farmacisti, fino a coprire l’intera fascia delle persone maggiormente esposte al contagio. La battaglia sull’allargamento dei test, dunque, inizia a dare i sui frutti”. Cosi’ il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ dopo il confronto con il direttore sanitario dell’Asp di Reggio Calabria Antonio Bray. “Ho avuto garanzie – ha detto Falcomata’ – sul fatto che le prove verranno svolte anche su altre categorie particolarmente a rischio, le stesse che avevamo individuato nei giorni scorsi e che fanno riferimento ad uomini e donne delle forze dell’ordine, ai dipendi dei supermercati, agli operai del settore d’igiene urbana, ai postali, ai corrieri, agli autotrasportatori, ai bottegai, ai fruttivendoli o ai benzinai. Senza voler dimenticare qualcuno – ha concluso Falcomata’ – i tamponi saranno effettuati a tutti coloro che, in questi giorni, e non e’ un eufemismo dirlo, stanno garantendo la nostra sopravvivenza”. (Mav/Dire)