Coronavirus. Di Maio: UE si’ leale, con belle parole facciamo poco

(DIRE) Roma, 27 Mar. – “Ci sono persone che stanno soffrendo, anche tanto. E lo Stato e’ perfettamente consapevole del fatto che le emergenze in corso siano due: una sanitaria e una economica. Davanti alla prima abbiamo attuato le misure piu’ restrittive di tutti per uscire dalla crisi; davanti alla seconda ci aspettiamo lealta’ da parte dei partner europei”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“La parola lealta’ per noi ha un peso importante. Ci aspettiamo che l’Europa faccia la sua parte. Anche perche’ delle belle parole francamente ce ne facciamo poco. Abbiamo imprese, lavoratori e famiglie che devono poter guardare al futuro e che soprattutto oggi hanno bisogno di un sostegno concreto. Noi questo sostegno glielo vogliamo dare”, sottolinea.

(Lum/ Dire)