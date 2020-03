Covid-19. Oggi la giornata peggiore: 4.401 nuovi malati e 969 decessi

18.40 – Più pesante del solito il bilancio delle persone morte oggi in Italia a causa del covid-19, l’infezione causata dal nuovo coronavirus, ben 969 pazienti non ce l’hanno fatta. In crescita purtroppo anche il numero dei contagiati, oggi 4401 persone infettate in più rispetto alla giornata di ieri per un totale complessivo di 66.414 soggetti sparsi su tutta le Penisola. Unica nota positiva è il totale di persone guarite dall’inizio dell’infezione covid-19 che si attesta a 10.950 individui.

FMP