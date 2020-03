Foggia: Volanti intervengono in un supermercato per furto e arrestano pregiudicato

Nel primo pomeriggio di ieri Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio sono intervenuti, per segnalazione della sala operativa di furto in supermercato. Sul posto gli Agenti contattavano il personale della sicurezza che riferiva di un uomo di sessant’anni che aveva attratto l’attenzione aggirandosi tra gli scaffali con fare sospetto. Questi, giunto alla cassa con una bottiglia di latte in mano, diceva che non aveva soldi per pagare, a quel punto il responsabile della sicurezza chiedeva cosa avesse dentro la borsa, alla richiesta l’uomo estraeva degli alimenti che aveva sottratto furtivamente. L’uomo dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale da parte degli Agenti, veniva condotto presso gli Uffici della Questura e da accertamenti ai terminali, risultava colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, dovendo espiare 11 mesi e 20 giorni di reclusione. Al temine delle formalità di rito, il malfattore veniva denunciato per il reato di tentato furto aggravato e condotto in stato di arresto alla locale Casa Circondariale di Foggia. (immagini di repertorio)