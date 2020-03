Juventus. Taglio degli ingaggi: accordo con i calciatori

La Juventus ed i suoi calciatori ha raggiunto un’intesa economica sul ridimensionamento degli ingaggi viste le vicende legate al nuovo coronavirus per le quali il Campionato di Serie A 2019-2020 e gli altri tornei ai quali il club bianconero partecipa hanno subito un brusco stop. L’accordo tra società, giocatori,staff tecnico ed allenatore prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno. La Juventus ha calcolato un risparmio pari a 90 milioni di euro. Quando e se le varie competizioni “ripartiranno” la società rinegozierà con i giocatori le integrazioni sugli stipendi in relazione alle partite disputate.

FMP